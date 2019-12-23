Уникальную елочку, состоящую не из хвоинок, шариков и снежинок, а из более дорогих «игрушек», собрали в Новокузнецке. Для того, чтобы создать ее, потребовались 63 автомобиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/751126" frameborder="0"></iframe> Елочку за 19 миллионов рублей собрали в Новокузнецке.Видео: Михаил Сергеевич

Многометровая елочка, на которой вместо гирлянд горят сигнальные огни и фары, появилась в Новокузнецке вечером в пятницу. 63 автолюбителя собрались на одной из площадок города, чтобы выстроить машины в форме новогоднего символа. Подписчики пабликов уже подсчитали: новокузнецкая автоелка получилась даже дороже кемеровской: порядка 19 миллионов рублей. И все благодаря нестандартным материалам и оригинальному дизайну.

Под чутким руководством организатора машины занимали свои места, а так как желающих принять участие в необычном флешмобе оказалось довольно много, то и елочка получилась довольно пышной. К слову, на то, чтобы собрать елочку, потребовалось два часа.

- Мы хотели подарить новокузнечанам новогоднее настроение, и это получилось! – уверен Михаил Сергеевич, организатор флешмоба. – Если честно, не думал, что столько автомобилистов откликнется. Но все получилось просто отлично! В следующем году предлагаю составить елочку побольше!

Елку из автомобилей сняли при помощи дрона – переливающаяся оранжевыми, красными и белыми огоньками, сверху она выглядела особенно эффектно. Большинство пользователей соцсетей, где появились фотографии и видео с необычной елкой, с восторгом отнеслись к идее ее создания.

за два часа 63 автомобиля выстроились в форме елки. ФОТО: Михаил Сергеевич

- Круто! Если учитывать среднюю стоимость каждого авто в 300 тысяч, это где-то миллионов 19 стоит эта елочка, – иронизирует пользователь Николай Салтыков. – Еще и передвижная!

- Молодцы! Ваши усилия не пропали даром, - пишет один из подписчиков местных пабликов, Любовь. - Вы познакомились друг с другом. А это дорогого стоит. И тем, кто увидит ролик, доставили радость. Спасибо за это. С наступающим Новым годом. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

К слову, уже нашлись желающие в следующем году поучаствовать в праздничном флешмобе.