В Кузбассе назвали худшие управляющие компании

Специалисты Кузбасской государственной жилищной инспекции составили рейтинг управляющих компаний региона за 2019 год. Всего эксперты оценили деятельность 326 организаций.

При оценке работы компаний учитывались количество поступивших обращений граждан по поводу работы управляющих компаний, число выявленных нарушений, выданных предписаний и исполнения указаний, а также объем предъявленных штрафных санкций и их своевременная оплата.

В числе худших управляющих компаний оказались те организации, которые достигли отрицательных показателей. Так, УК «Сибирская», обслуживающая территорию в Кемеровском городском округе, накопила минус 7350 баллов и вошла в тройку аутсайдеров. На втором месте антирейтинга - «РЭУ-9» из Кемеровского городского округа с показателем в минус 17200 баллов. А на первом месте компания «ВЕЛЕС» из Беловского городского округа, достигшая минимального результата - минус 23217 баллов.

А вот лучшей управляющей компанией Кемеровской области второй год подряд признали УК «Лесная поляна» с максимальным показателем в 725 баллов. На втором месте - УК «ЖКХ №1», расположенная также в Кемеровском городском округе и набравшая 706 баллов. Замыкает тройку лидеров УК «Территория комфорта» из Прокопьевского муниципального района - 702 балла.

Отметим, в прошлом году в список вошло всего 152 управляющие компании, которые обслуживали более десяти домов. На этот раз число участников стало больше за счет того, что была оценена деятельность организаций, управляющих меньшим количеством многоквартирных жилых хозяйств.