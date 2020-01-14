2020-01-14T11:09:13+03:00
Общество

Уголовное дело о похищении в Кемерове новорожденного передано в суд

Женщине, совершившей преступление, грозит до 12 лет тюрьмы
Ирина АВТУШКО
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Уголовное дело о похищении в Кемерове новорожденного передано в судУголовное дело о похищении в Кемерове новорожденного передано в судФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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В Кемерове передали в суд уголовное дело в отношении женщины, похитившей новорожденного ребенка из родильного дома. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Инцидент произошел в областном центре в октябре 2019 года. Жительница Ленинска-Кузнецкого пришла в Областную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Подгорбунского, после чего проникла в одну из палат, где находятся молодые мамы с детьми. Убедившись, что родительница отсутствует, женщина взяла ребенка из кроватки и вышла из больницы.

В этот день навестить супругу и новорожденного сына приехал отец семейства. Встретила его только заплаканная жена, которая сообщила о похищении малыша. В этот момент мужчина заметил около роддома незнакомку, которая несла ребенка, и тут же забрал мальчика.

Женщине было предъявлено обвинение по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего человека». За совершение данного преступления Уголовным кодексом предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет.

-Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в областной прокуратуре. - После вручения женщине копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд города Кемерово для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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