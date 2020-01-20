Золотодобытчиков из Кузбасса оштрафовали за мутные воды рек

Несколько предприятий, ведущих золотодобычу в Кузбассе, получили штрафы за то, что нарушили природоохранное законодательство. Однако не только они допустили нарушения. В общей сложности в 2019 году сумма наложенных штрафов превысила 23,7 миллиона рублей.

В 2019 году инспекторы управления госнадзора рассмотрели более 680 обращений, провели более 500 контрольно-надзорных мероприятий и выдали более 140 предписаний и представлений для устранения нарушений природоохранного законодательства. В общей сложности сумма штрафов превысила 23,7 миллиона рублей. В бюджет же на 1 декабря 2019 года поступило более 15 миллионов рублей.

Среди оштрафованных оказались предприятия, ведущие золотодобычу. Так, ООО «Базас» было оштрафован на 250 тысяч рублей за загрязнение реки Ортон. Компании ООО «Берикуль» пришлось заплатить 700 тысяч рублей за нанесение ущерба реке Мокрый Берикуль и ее притоку реке Петропавловке. ООО «ГК-Сибирь» оштрафовано на 450 тысяч рублей за загрязнение рек Акмрас и Сольмрас. А компании «Артель Восточная» выписан штраф на 250 тысяч рублей за загрязнение вод рек Мунжа и ее притока реки Коуры.

Но не все предприятия добровольно заплатили штрафы. Так, приставам направили более 120 постановлений на общую сумму 9,6 миллиона рублей. Среди должников – предприятия Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Полысаева.

- Для предупреждения нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды областные экологи актуализировали и разместили на официальном сайте департамента природных ресурсов и экологии специальные руководства – kuzbasseco.ru. Они помогут ориентироваться предпринимателям в требованиях природоохранного законодательства», – отметил заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

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