2020-04-14T15:02:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Цивилев из-за коронавируса запретил выезд за пределы Кузбасса

Губернатор ужесточил режим повышенной готовности на территории области
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев из-за коронавируса запретил выезд за пределы Кузбасса. Фото: Пресс-служба АПКСергей Цивилев из-за коронавируса запретил выезд за пределы Кузбасса. Фото: Пресс-служба АПК
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 14 апреля подписал новое распоряжение, которое ужесточило режим повышенной готовности на территории области. Согласно документу, запрещен выезд за пределы региона кроме случаев обращения за экстренной и неотложной медицинской помощью.

Также исключение составляют случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью, осуществление погребения, а также деятельность, связанная с передвижением, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки).

Согласно распоряжению, все прибывающие на территорию Кузбасса любыми видами транспорта из всех регионов России будут изолированы на 14 дней. Изоляция граждан, не проживающих на территории региона, будет осуществляться по месту прибытия (исключая гостиницы, общежития) или в обсерваторе.

До особого распоряжения приостанавливается проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе религиозных массовых обрядов и церемоний различных конфессий.

Также вводится временный запрет на посещение парков, скверов, прочих мест культуры и отдыха, включая детские площадки. Ранее эта мера носила рекомендательный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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