Роспотребнадзор запретил кузбассовцам публично праздновать Пасху

14 Апр 2020 2020-04-14T12:44:22+03:00

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Роспотребнадзор запретил кузбассовцам публично отмечать Пасху. Соответствующее постановление подписал 13 апреля главный санитарный врач области Евгений Окс.

Изменение были внесены в документ от 26 марта, согласно которому в регионе запрещено проведение мероприятий, предполагающих большое скопление людей.

«Приостановить до особого распоряжения проведение в Кемеровской области - Кузбассе театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе религиозных массовых обрядов и церемоний различных конфессий», - говорится в документе.

Напомним, что праздник Пасхи выпадает в этом году на 19 апреля.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU