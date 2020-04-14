Роспотребнадзор запретил кузбассовцам публично праздновать Пасху
Роспотребнадзор запретил кузбассовцам публично отмечать Пасху. Соответствующее постановление подписал 13 апреля главный санитарный врач области Евгений Окс.
Изменение были внесены в документ от 26 марта, согласно которому в регионе запрещено проведение мероприятий, предполагающих большое скопление людей.
«Приостановить до особого распоряжения проведение в Кемеровской области - Кузбассе театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе религиозных массовых обрядов и церемоний различных конфессий», - говорится в документе.
Напомним, что праздник Пасхи выпадает в этом году на 19 апреля.
Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе: какие штрафы предусмотрены
За нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе предусмотрены штрафы. А в некоторых случаях грозит и уголовная ответственность, напоминает полиция. (подробности)
Коронавирус в Кузбассе: власти готовят обсерваторы для прибывающих в регион
Подготовить обсерваторы для туристов, прибывающих авиарейсами в Кемерово и Новокузнецк, распорядился главный санитарный врач Кузбасса Евгений Окс. (подробности)
В Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса
В Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса. Она создана на базе городской клинической больницы № 1 в Новокузнецке. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»