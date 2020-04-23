2020-04-23T13:12:05+03:00
Общество

«В каждом рисунке - Победа!»: Приглашаем юных кузбассовцев к участию в конкурсе

Рисуйте победную весну 1945-го и участвуйте в совместном конкурсе «Комсомольской правды» и «Ростелекома»
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Работы на конкурс будут приниматься до 7 мая.Работы на конкурс будут приниматься до 7 мая.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Редакция «Комсомольской правды» в Кемерове совместно с компанией «Ростелеком» объявляет о старте детского конкурса «В каждом рисунке - Победа!». Стать его участниками смогут дети в возрасте от 0 до 17 лет.

Последние залпы Великой Отечественной войны отгремели 75 лет назад. И с тех пор не было такой же масштабной войны. Нам, потомкам победителей, та страшная война знакома лишь по фильмам, песням, книгам и рассказам свидетелей, которых с каждым годом становится все меньше и меньше. И все же современные молодые люди и дети знают и о Великой Победе, и о том, какой ценой она досталась. Ведь подвиг, совершенный 75 лет назад, - бесценен.

Какой дети - дошкольники и школьники - видят войну? Что им известно о подвиге советского народа? А может быть, они слышали из первых уст рассказы прадедушки или прабабушки о событиях 1941-1945 годов? Кузбассовцы внесли немалый вклад в Победу, зачастую - ценой своей жизни. И до сих пор их подвиги находят отражение в детских рисунках.

Принять участие в конкурсе очень просто. Достаточно загрузить фотографию детского рисунка в специальную форму загрузки, в графе "Фамилия Имя Отчество" указать имя и фамилию юного художника и его возраст, город проживания, а также номер телефона для связи. Если самостоятельно загрузить фото не получается - присылайте его на электронную почту vitaliy.denisov@phkp.ru. Мы поможем вам заполнить анкету на участие.

Итоги будут подводиться в трех возрастных категориях: 0-7 лет, 8-11 лет, 12-17 лет. Победитель в каждой категории получит в качестве приза от компании «Ростелеком» планшет, а участники, занявшие второе и третье место, - ценные подарки. Кроме того, еще по три участника в каждой категории получат в подарок детские книги и журналы из коллекций «Комсомольской правды».

Читайте об условиях в Положении о конкурсе.

Прием работ с 23 апреля до 7 мая!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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