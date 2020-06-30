Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 1 июля

Постепенно регион возвращается к привычному ритму жизни – отменен ряд действовавших ранее ограничений, но новые случаи заболевания все равно выявляются ежедневно. Сообщаем последние новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе.

По данным на утро 1 июля в регионе выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего же с середины марта общее число заболевших достигло 1703 человек.

Также за минувшие сутки выздоровело 25 пациентов. Всего с начала пандемии переболели COVIV-19 и покинули медицинские учреждения Кузбасса 732 человека.

Число умерших пока остается неизменным – жертвами инфекции стали десять человек.

Кроме того, по данным оперативного штаба в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8432 человека.

Статистика. Фото: Яндекс

ПОДРОБНОСТИ

Какие ограничения действуют в Кузбассе:

Масочный режим – да.

Самоизоляция для приезжих – да.

Рестораны и кафе – работают.

Музеи, музеи-заповедники – работают.

Санатории – работают.

Спортивные залы и комплексы – работают.

Места отдыха у воды – работают.

Пляжи – купание запрещено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за роженицы с короновирусом в Кемерове закрыли роддом

Некоторое время назад в соцсетях появились тревожные сообщения о том, что кемеровский роддом №5 закрыли из-за коронавируса. Как оказалось, это действительно так.(подробности)

За сутки в Кемерове выявили 52 нарушения масочного режима

Несмотря на то, что в Кузбассе постепенно снимаются ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, требование соблюдать масочный режим по-прежнему остается актуальным. Однако горожане массово нарушают его.(подробности)