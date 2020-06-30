Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 1 июля
Постепенно регион возвращается к привычному ритму жизни – отменен ряд действовавших ранее ограничений, но новые случаи заболевания все равно выявляются ежедневно. Сообщаем последние новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе.
По данным на утро 1 июля в регионе выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего же с середины марта общее число заболевших достигло 1703 человек.
Также за минувшие сутки выздоровело 25 пациентов. Всего с начала пандемии переболели COVIV-19 и покинули медицинские учреждения Кузбасса 732 человека.
Число умерших пока остается неизменным – жертвами инфекции стали десять человек.
Кроме того, по данным оперативного штаба в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8432 человека.
Статистика. Фото: Яндекс
ПОДРОБНОСТИ
Какие ограничения действуют в Кузбассе:
Масочный режим – да.
Самоизоляция для приезжих – да.
Рестораны и кафе – работают.
Музеи, музеи-заповедники – работают.
Санатории – работают.
Спортивные залы и комплексы – работают.
Места отдыха у воды – работают.
Пляжи – купание запрещено.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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