2020-06-30T18:35:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 1 июля

Сообщаем актуальные новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе на утро 1 июля
Мария КОЛОСОВА
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Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 1 июляКоронавирус в Кузбассе: последние новости на 1 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Постепенно регион возвращается к привычному ритму жизни – отменен ряд действовавших ранее ограничений, но новые случаи заболевания все равно выявляются ежедневно. Сообщаем последние новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе.

По данным на утро 1 июля в регионе выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего же с середины марта общее число заболевших достигло 1703 человек.

Также за минувшие сутки выздоровело 25 пациентов. Всего с начала пандемии переболели COVIV-19 и покинули медицинские учреждения Кузбасса 732 человека.

Число умерших пока остается неизменным – жертвами инфекции стали десять человек.

Кроме того, по данным оперативного штаба в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8432 человека.

Статистика. Фото: Яндекс

Статистика. Фото: Яндекс

ПОДРОБНОСТИ

Какие ограничения действуют в Кузбассе:

Масочный режим – да.

Самоизоляция для приезжих – да.

Рестораны и кафе – работают.

Музеи, музеи-заповедники – работают.

Санатории – работают.

Спортивные залы и комплексы – работают.

Места отдыха у воды – работают.

Пляжи – купание запрещено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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