Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 июля

День за днем меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Мы же сообщаем вам самые актуальные новости об этом.

За минувшие сутки в Кузбассе вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. Сразу 67 человек попали в инфекционные стационары региона. Таким образом, число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 2085 человек. В общей сложности больницах Кузбасса на сегодняшний день находятся 1175 больных коронавирусом.

Статистика. ФОТО: Яндекс

Также с начала пандемии в Кузбассе вылечились от коронавируса 898 человек, из них 35 – за минувшие сутки.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7973 человека, - сообщает оперативный штаб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11 умерших от коронавируса в Кузбассе: что о них известно

С появления первых случаев заболевания в середине марта от коронавируса в Кузбассе скончалось уже 11 человек. Вспоминаем, где и как были обнаружены летальные случаи.(подробности)

14-дневную изоляцию для прилетающих в Кузбасс отменили

В Кузбассе отменена обязательная 14-дневная изоляция для прибывающих в местные аэропорты. Изменения вступают в силу с 5 июля.(подробности)