2020-07-03T16:02:30+03:00
Коронавирус Covid-19

14-дневную изоляцию для прилетающих в Кузбасс отменили

Изменение вступает в силу 5 июля
Мария КОЛОСОВА
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14-дневную изоляцию для прилетающих в Кузбасс отменили14-дневную изоляцию для прилетающих в Кузбасс отменилиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Кузбассе отменена обязательная 14-дневная изоляция для прибывающих в местные аэропорты. Изменения вступают в силу с 5 июля.

Распоряжение об отмене изоляции для прилетающих подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Речь идет о пассажирах, которые прибывают в Кузбасс из Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Казани, Симферополя и Сочи.

Жители Кузбасса и гости региона, прибывающие наземным транспортом или авиарейсами из других городов, по-прежнему обязаны проходить 14-дневную изоляцию. Жители области должны провести две недели в режиме изоляции в домашних условиях. Изоляция людей, не проживающих в Кузбассе, осуществляется по месту прибытия (кроме гостиниц и общежитий) или в обсерваторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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