14-дневную изоляцию для прилетающих в Кузбасс отменили

3 Июль 2020 2020-07-03T16:02:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе отменена обязательная 14-дневная изоляция для прибывающих в местные аэропорты. Изменения вступают в силу с 5 июля.

Распоряжение об отмене изоляции для прилетающих подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Речь идет о пассажирах, которые прибывают в Кузбасс из Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Казани, Симферополя и Сочи.

Жители Кузбасса и гости региона, прибывающие наземным транспортом или авиарейсами из других городов, по-прежнему обязаны проходить 14-дневную изоляцию. Жители области должны провести две недели в режиме изоляции в домашних условиях. Изоляция людей, не проживающих в Кузбассе, осуществляется по месту прибытия (кроме гостиниц и общежитий) или в обсерваторе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оперштаб Кузбасса назвал территории, где выявлено 67 случаев коронавируса

В оперативном штабе области назвали территории, где на утро 3 июля было выявлено 67 случаев заражения коронавирусной инфекцией.(подробности)

У 67 пациентов в Кузбассе обнаружен коронавирус на 3 июля

По данным на утро 3 июля, еще у 67 человек в Кузбассе обнаружен коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб области. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 1873. (подробности)

В Кузбассе жителей старше 65 лет рекомендовали перевести на удаленку или отправить в отпуск

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 2 июля подписал очередное распоряжение о продлении режима повышенной готовности и снятии некоторых ограничительных мер. (подробности)

Кузбассовцам разрешили посещать пляжи и места массового отдыха у воды

В четверг, 2 июля, губернатор Сергей Цивилев снял еще ряд ограничительных мер, введенных ранее из-за коронавируса. В частности, жителям региона разрешили посещать пляжи и места массового отдыха у воды.(подробности)

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 12 июля

В четверг, 2 июня, губернатор Сергей Цивилев подписал очередное распоряжение о продлении в регионе ограничительных мер. В документе сообщается, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 12 июля.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU