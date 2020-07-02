2 Июль 2020 2020-07-02T13:42:28+03:00

В Кузбассе жителей старше 65 лет рекомендовали перевести на удаленку или отправить в отпуск Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об этом говориться в новом распоряжении Сергея Цивилева

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 2 июля подписал очередное распоряжение о продлении режима повышенной готовности и снятии некоторых ограничительных мер.

В документе говориться, что работодателям, которые осуществляют деятельность на территории области, рекомендуется перевести сотрудников в возрасте 65 лет и старше с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

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ИСТОЧНИК KP.RU