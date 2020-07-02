В Кузбассе жителей старше 65 лет рекомендовали перевести на удаленку или отправить в отпуск
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 2 июля подписал очередное распоряжение о продлении режима повышенной готовности и снятии некоторых ограничительных мер.
В документе говориться, что работодателям, которые осуществляют деятельность на территории области, рекомендуется перевести сотрудников в возрасте 65 лет и старше с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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