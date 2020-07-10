Пять идей для интересных выходных в Новокузнецке

Постепенно наша жизнь возвращается в привычное русло после самоизоляции. Открываются кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и другие места отдыха.

Для любителей посидеть за чашечкой душистого чая в веселой компании работают летние веранды Новокузнецка. Здесь можно провести время в любую погоду, а капризы природы не станут препятствием: от жары и дождя укроют зонты, а от вечернего ветерка спасут уютные пледы.

Самым популярным местом в выходные остается Новокузнецкий парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Здесь более 30 аттракционов - каждый сможет выбрать для себя что-то интересное.

Но если кафе и рестораны уже не вызывают былого интереса, а парки пройдены вдоль и поперек, то вот вам новые идеи, чтобы не гадать, чем заняться в выходные.

ПЕРВАЯ ИДЕЯ: для компании друзей

Творческое объединение «Арт-полигон» приглашает на экскурсии по арт-объектам, да еще и с мастер-классом. Фото: Александра КОНДРАТЬЕВА

В Новокузнецке стремительно развивается уличное искусство - граффити. Для тех, кто действительно интересуется арт-объектами нашего города и хочет быть в теме, в Инстаграме street_art_nvkz проводят необычные #стритарттуры онлайн, а записи этих экскурсий сохраняют в аккаунте. Но интереснее всего увидеть граффити не через экран телефона или ноутбука, а своими глазами.

Творческое объединение «Арт-полигон» приглашает на экскурсии по арт-объектам, да еще и с мастер-классом, то есть с полным погружением в искусство. Сначала вы познакомитесь с работами настоящих профессионалов, а затем вдохновитесь и нарисуете что-то свое. Баллончик с краской в руки, и скорее творить!

Сколько стоит: экскурсии с мастер-классом для группы от 5 до 7 человек - 15 000 рублей

ВТОРАЯ ИДЕЯ: для отдыха у воды

Если вы не любите сидеть на месте и вам по душе активный отдых, то вейкборд-парк поможет почувствовать настоящее лето! Покататься по воде на досках за канатной дорогой горожане могут на Запсибовских карьерах. Отличный отдых! Хороший сет на вейке бодрит лучше, чем чашечка кофе.

Опытные вейкбордисты могут оттачивать свое мастерство, покоряя трамплины. А если вы еще ни разу не пробовали встать на вейкборд, будьте уверены - там вас обязательно научат! Любителей этого спорта становится все больше и больше. Пока погода радует, все в вейкборд-парк!

Сколько стоит: сет + инструктаж - 500 рублей за 10 минут, лебедка - 300 рублей за 10 минут

ТРЕТЬЯ ИДЕЯ: отдых с пользой

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» проводит выставку «Забытые промыслы России: Нижний Тагил и Жостово».Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Провести выходные с пользой предлагает Новокузнецкий городской краеведческий музей, который приглашает всех желающих на увлекательные пешеходные экскурсии по исторически значимым местам города. Есть возможность прогуляться небольшой и дружной компанией, посетить самые интересные объекты и поговорить о прошлом Кузнецка - Сталинска - Новокузнецка. Не оставайтесь в стороне, узнавайте что-то новое вместе.

А музей-заповедник «Кузнецкая крепость» проводит выставку «Забытые промыслы России: Нижний Тагил и Жостово». До 31 августа в музее будет представлен иллюстрированный исторический материал, а также образцы подносов восьмидесятых годов ХХ века и начала XXI века из частных коллекций. Для любителей творческих посиделок открыты мастер-классы по лепке из глины в Доме купца Фонарева. Зарядиться магией творчества, почувствовать тепло глины и изготовить изделие своими руками поможет опытный мастер-керамист. Занятия проводятся только для индивидуальных посетителей - 1-3 человека.

Все экскурсии и мастер-классы осуществляются по предварительной записи.

Сколько стоит:

Новокузнецкий городской краеведческий музей: экскурсия для группы до 5 человек - 1000 рублей

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»: занятие - 500 рублей с человека

ЧЕТВЕРТАЯ ИДЕЯ: отдых с детьми

Активный отдых на свежем воздухе подходит как для шумной компании друзей, так и для всей семьи. Фото: Алиса ОВЧИННИКОВА

Если в выходной день хочется побыть подальше от городской суеты, то парк культуры и отдыха «Водный» точно для вас. Активный отдых на свежем воздухе подходит как для шумной компании друзей, так и для всей семьи. И дети, и взрослые будут в восторге.

Парк совмещает зеленую зону и пляж. Здесь можно не только понежиться на солнышке, но и поиграть в мяч, бадминтон, устроить заплыв на катере, катамаране, ватрушке и даже водных лыжах, а после активностей пожарить шашлыки в беседке.

Организуйте пикник на берегу, ведь, как известно, на воздухе вкуснее. Ваш отдых в ваших руках!

Сколько стоит: въезд на территорию - 50 рублей

ПЯТАЯ ИДЕЯ: экстремальные выходные

Любите адреналин и скорость? Картинг-центр «Драйв» - отличный вариант для экстремалов. Это самый доступный и распространенный вид автомобильных гонок.

Заниматься картингом можно в любом возрасте. Самостоятельно к рулю допускаются дети с 6 лет ростом не ниже 120 сантиметров и взрослые.

«Драйв» является единственным крытым картинг-центром в Новокузнецке и крупнейшим на юге Кузбасса. Вас ждет современная крытая трасса с системой хронометража, полная гоночная экипировка и техническое оборудование.

Спортивные состязания в кругу семьи или друзей сплотят вашу команду, а дух соперничества подарит новые яркие эмоции, которые вы точно не забудете.

Сколько стоит: прокат - от 150 до 750 рублей

*************************************************************************

«Комсомольская правда» каждую неделю публикует афиши выходного дня в Новокузнецке и Кемерове.

Не пропустите что-то интересное!

Сделайте свое лето в Новокузнецке активным и незабываемым.