2020-07-27T15:03:35+03:00
Происшествия

Школьники жестоко избили 12-летнюю девочку и сняли это на видео

Заявления в полицию написали обе стороны
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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12-летнюю школьницу из Кузбасса сверстники избивали и снимали на видео. ФОТ: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"12-летнюю школьницу из Кузбасса сверстники избивали и снимали на видео. ФОТ: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"
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«Давай еще!», «По голове, по голове!» - кричат девочке подростки и смеются. А их подруга в это время бьет руками и ногами лежащую на земле девочку.

Такое видео появилось в социальных сетях в понедельник, 27 июля. Автор видео прокомментировал, что сначала подростки заставили пострадавшую «драться с одной девочкой один на один, а потом начали бить ее по очереди. На кадрах видно, что пострадавшая девочка не в состоянии дать сдачи. А судя по голосам на видео, за дракой наблюдают и девочки, и мальчики - именно они подбадривающе кричат агрессорше, пинающей лежащего на земле ребенка, именно они советуют бить по голове.

Реакция подписчиков паблика, где появилось видео, оказалась однозначной: жестокости этих детей нет и не может быть оправдания.

Из-за чего именно произошла драка и кто был ее инициатором, пока неизвестно. Однако точно известно, что случилось это 9 июля в городе Березовском. По официальным данным, которые предоставила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, первой с заявлением в полицию обратилась мама 12-летней девочки - той самой, которая лежит на земле и лишь пытается прикрываться от ударов руками. Она заявила, что ее дочери в результате конфликта со сверстницами причинены побои. А вскоре в полицию с аналогичным заявлением обратилась мама 13-летней девочки, которая была в числе нападавших на ребенка первой заявительницы.

Сегодня известны имена всех участников инцидента, с каждым из них работают сотрудники полиции.

- По каждому из заявлений, поступивших от родителей несовершеннолетних, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ «Побои», - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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