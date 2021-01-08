Перенесший серьезную травму Данил Наумов, юный футболист из Кузбасса, впервые за полтора года сам встал на ноги. Теперь у него новые планы: научиться снова ходить.Это потом пришли радость, восторг и воодушевление от того, что несколько секунд стоял на ногах. Сам. А когда Данил впервые за почти полтора года сам встал, он испытывал только страх – что может упасть, и тогда путь к этим нескольким секундам придется проходить заново.Все – сам!- Данил второй раз проходил реабилитацию в центре «Три сестры». За два дня до отъезда попробовал стоять сам, без опоры и поддержки. Сколько стоял – не помнит, говорит, что целую вечность, - улыбается Олеся Наумова, мама Данила.Женщина с гордостью говорит о сыне. В свои 17 лет, перенеся серьезнейшую травму, он поставил амбициозные цели: снова встать на ноги, ходить, жить полно и активно. Пока же постепенно отстраняется от помощи родных: все старается делать сам. На днях, например, обед готовил: сварил лапшу, порубил колбасу, залил яйцами и все обжарил. Два яйца, конечно, оказались на полу, но ведь шесть – попали в сковородку!- Все сам! Мне разрешил только воду из кастрюли слить, - с гордостью за сына говорит Олеся.Данилу Наумову 17 лет. В день своего 16-летия он неудачно нырнул в воду и получил серьезные травмы. Сначала врачи говорили, что подросток не выдержит операции, потом – что не сможет самостоятельно сидеть и уже тем более жить как прежде. Правда, давали очень осторожный прогноз, маленький шанс все же есть. Поддержка родных, близких, друзей и совершенно незнакомых людей, спортивная закалка – парень занимался боксом, плаваньем и футболом – помогли и помогают Данилу идти к цели – встать на ноги. Во время реабилитации кемеровчанин познакомился со взрослым мужчиной, который спустя восемь лет после подобной травмы снова стал ходить и водить автомобиль. А это значит, что и у подростка есть все шансы добиться не меньшего.Спорт и картиныПосле реабилитационного центра Данил ни на минуту не прекращает занятий. Составил себе режим занятий, комплексы упражнений. Еще будучи на реабилитации, связался с врачами из Германии, проконсультировался с ними по поводу диагноза. И теперь точно знает свои шансы на обычную жизнь – и старается их не упустить.Каждый день к Данилу приходят друзья: парни вместе делают уроки, занимаются спортом. В углу ждут своего часа коробки со «шведской стенкой» - после праздников она займет свое место в комнате, и тогда реабилитация пойдет еще быстрее.А на столе лежит третья картина в технике алмазной мозаики – ее Данил начал совсем недавно. Аккуратно пинцетом он подцепляет стразы и наклеивает их на нужные места. Работа точная, требует сосредоточенности и собранности. А как развивает мелкую моторику!- Самую первую мы разыграли в инстаграме, вырученные деньги вложили в реабилитацию, - продолжает Олеся Наумова. – Если честно, я даже не думала, что можно будет ее продать.В доме Данила нет места грусти и унынию, зато планы здесь строят амбициозные: снова научиться ходить, сесть за руль автомобиль, получить профессию, жить полно и ярко и не зависеть ни от кого и ни от чего. И те несколько секунд, когда Данил впервые за полтора года сам стоял на ногах, лишь подтверждают: у парня, который поставил себе эти цели, все обязательно получится!Данилу необходимы новые курсы реабилитации – после каждого из них виден большой прогресс. Сейчас можно говорить о том, что у парня есть все шансы вернуться к обычной жизни. Для этого нужна лишь небольшая поддержка. Поддержать Данила можно здесь.