Еще свежи в памяти жителей региона морозы, которые заставили добрую половину новогодних праздников сидеть дома. Поэтому родителей школьников волнует вопрос, какой будет погода в понедельник, 18 января, и смогут ли дети пойти на занятия.По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на понедельник в регионе ожидается -10…-15 градусов, днем воздух прогреется до -8…-13 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров. Местами пройдет небольшой и умеренный снег, возможны метели.Второй причиной, по которой могут отметить школьные занятия, является ухудшение ситуации по коронавирусу, но пока предпосылок к этому нет – число заболевших снижается. Это позволило отменить некоторые ограничения по коронавирусу даже при сохранении в регионе режима повышенной готовности.Кроме того, в декабре на пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, губернатор Сергей Цивилев сообщал, что обучение будет продолжаться в традиционном формате.- Я против дистанционного обучения, мы вводили его как крайнюю меру осенью, когда был пик заболеваемости. Будем ли мы ее применять в дальнейшем - будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Сегодня предпосылок для этого нет, - сказал тогда глава региона.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСергей Цивилев рассказал о возвращении дистанционного обучения в школахСергей Цивилев рассказал о возвращении дистанционного обучения в школах. Такой вопрос губернатору задали жители региона.(подробности)От -1 до -34 градусов обещают синоптики на выходных в КузбассеТо крепкие морозы, то ласковое зимнее тепло, то метели, то солнце - такая погода ожидается в Кузбассе на этих выходных.(подробности)