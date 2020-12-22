Сергей Цивилев рассказал о возвращении дистанционного обучения в школах Фото: Мария ЛЕНЦ

Сергей Цивилев рассказал о возвращении дистанционного обучения в школах. Такой вопрос губернатору задали жители региона.

Во вторник, 22 декабря, состоялась пресс-конференция главы региона, посвященная итогам уходящего года. Один из вопросов поступил губернатору в Instagram: пользователи спрашивали, планируется ли введение дистанционного обучения в следующем году.

- Я против дистанционного обучения, мы вводили его как крайнюю меру осенью, когда был пик заболеваемости. Будем ли мы ее применять в дальнейшем - будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Сегодня предпосылок для этого нет, - сообщил Сергей Цивилев.

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