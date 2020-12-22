Сергей Цивилев назвал условие возвращения ХК «Металлург» в КХЛ

Попадет ли новокузнецкий ХК «Металлург» в КХЛ, рассказал губернатор Сергей Цивилев во время пресс-конференции «800 дней. Итоги года».

Жители Новокузнецка, наблюдая за ходом реконструкции стадиона «Металлург», интересуются: есть ли шанс хоккейной команде снова вернуться в КХЛ. Отвечая на этот вопрос, губернатор отметил, что уже к началу нового хоккейного сезона в 2021 году ледовая арена вновь заработает и сможет принимать соревнования любого уровня - в том числе и КХЛ.

- Займет ли «Металлург» место в КХЛ? Это будет зависеть от самой команды, от тренеров, какие результаты они будут показывать. Мы, со своей стороны, делаем достаточно серьезную, мощную реформу в спорте, - заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, ХК «Металлург» был исключен из Континентальной хоккейной лиги в 2017 году, после того как стал аутсайдером в рейтингах.

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