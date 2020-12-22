Экс-депутат Госдумы от Кузбасса Николай Валуев прокомментировал происходящее в регионе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-депутат Госдумы от Кузбасса Николай Валуев прокомментировал происходящее в регионе. Об этом на пресс-конференции «800 дней. Итоги года» 22 декабря рассказал Сергей Цивилев.

Губернатор, оценивая уходящий год, отметил, что отвечать на все вызовы времени возможно только общими усилиями всех жителей. В уходящем году, по его словам, на долю Кузбасса выпало немало проблем, но он продолжает развиваться. И это замечают те, кто сюда приезжает.

-Совсем недавно приезжал Николай Валуев, мы поговорили с ним о дальнейшей работе. Я предложил провести экскурсию, хотелось бы, конечно, по всему Кузбассу, но остановились на нескольких ключевых объектах в Кемерове, - рассказал Сергей Цивилев. - Он зашел в президентское кадетское училище, ледовый дворец «Кузбасс», Кассационной суд, в парк Ангелов. Я после спрашиваю: «Ну как?». А он молчит. Спрашиваю: «Неужели дар речи потерял?».

По словам губернатора, реакцией Николая Валуева после проведенной экскурсии стали аплодисменты увиденному.

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