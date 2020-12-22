Сергей Цивилев прокомментировал рост цен на продукты питания и коммуналку. Фото: Кадр видео Кузбасс1

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прокомментировал рост цен на продукты питания и коммунальные услуги. Глава региона проводит пресс-конференцию «800 дней. Итоги года».

Одним из вопросов, которые в ходе пресс-конференции задали Сергею Цивилеву, касался роста цен на продукты, на который в середине декабря обратил внимание президент России.

-Рост цен на продовольствие, продукты питания находится под контролем правительства Кузбасса и под контролем депутатов. Депутаты выезжают с чек-листами и смотрят постоянно, в каких сетях какие цены на основные продукты. У нас отпускные цены для розницы с учетом северного коэффициента на подсолнечное масло за один литр – 112 рублей с НДС, на сахар-песок белый – 49 рублей, не выше, - сообщил Сергей Цивилев.

Также он напомнил, что в Кузбассе вновь разрешено проведение продовольственных ярмарок, где цены на базовые продукты питания будут на 10 процентов ниже, чем в рознице – за этим будут внимательно следить.

Второй вопрос, заданный губернатору, касался роста платы за коммуналку – почему для большинства жителей области на 7-13 процентов, а не на 3-4, как в целом по стране.

-Рост цен определяется Правительством России, - отметил Сергей Цивилев. - Нам на всю территорию Кузбасса установлено 4,4 процента, но мы регулируем этот показатель внутри муниципалитетов, так как кто-то оплачивает 80 процентов от реальной стоимости коммунальных услуг, а некоторые – только 50. Поэтому мы должны были выровнять этот дисбаланс. Однако эти изменения не должны были отразиться на социально незащищенных категориях жителей.