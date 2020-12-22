Сергей Цивилев ответил на вопрос, сколько пробудет на должности губернатора

Сергей Цивилев рассказал, сколько пробудет на должности губернатора. ФОТО: кадр видео прямой трансляции

Один из журналистов во время пресс-конференции «800 дней. Итоги года» ответил на вопрос, рассматривает ли Сергей Цивилев перспективы продолжения работы на должности губернатора.

Глава региона, отвечая на этот вопрос, заметил, что исполняющим обязанности губернатора его назначил Президент Росссийской Федерации. А позже и подавляющее большинство кузбассовцев отдали за него свои голоса.

- Я не задумываюсь о дальнейшей карьере. Сейчас я работаю в Кузбассе и вижу свой долг в том, чтобы отдавать все силы Кузбассу. И я буду это делать до тех пор, пока буду находиться на этой должности, - сказал Сергей Цивилев.

Также губернатор отметил, что лишь тогда, когда нынешний срок будет подходить к концу, он примет решение, нужно ли идти на второй срок. Зависеть же это будет исключительно от поддержки и мнения жителей региона.

- Этот вопрос пока в далекой перспективе для меня, а на сегодняшний день мы должны работать на развитие Кузбасса, - резюмировал Сергей Цивилев.