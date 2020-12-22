«Такой пуд соли съели…»: Сергей Цивилев поделился впечатлениями о 2020 годе. ФОТО: пресс-служба АПК

Во время пресс-концференции «800 дней. Итоги года», которая проходила в Кузбассе 22 декабря, глава региона ответил на вопрос редактора «Комсомольской правды - Кемерово» о том, каким был для него 2020 год и чему он научил.

Прежде, чем ответить на этот вопрос, Сергей Цивилев отметил, что покровительница года – Крыса – является символом мудрости и умении находить выход из любой ситуации.

- Этот год был невероятно трудным и разноплановым. Когда он начинался входили, я был уверен, что он будет для нас успешным, пройдет под знаком мудрости, что мы преодолеем все вызовы. Но я не знал, сколько их на нас свалится, - сказал Сергей Цивилев. - Считаю, что этот год и для меня, и для семьи, и для всего Кузбасса, несмотря на то, что он очень тяжелый, очень хороший. Мы справились со всем, стали гораздо сильней, умней, многому научились, и, самое главное, стали ценить дружбу и взаимопомощь. - За этот год мы такой пуд соли съели, что Кузбасс стал для меня совсем родным регионом, - резюмировал Сергей Цивилев.

Также губернатор отметил, что за год испытаний, которые достались Кузбассу, регион стал для него совсем родным. И он ставит перед собой задачу продолжить развитие региона, чтобы каждый житель Кузбасса почувствовал изменения к лучшему. И особенно важно это в преддверии 300-летия Кузбасса.

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