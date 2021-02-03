Осталась без квартиры: Кемеровчанка отдала мошенникам более 3 миллионов рублей

Телефонные мошенники беззастенциво пользуются чужой доверчивостью и оставляют своих собеседников с миллионнными долгами Фото: Евгения ГУСЕВА

Около 3,2 миллиона рублей отдала мошенникам 62-летняя кемеровчанка. Женщина стала очередной жертвой телефонных мошенников

В декабре прошлого года года кемеровчанке позвонили на мобильный телефон и попросили подтвердить заявку на кредит. Женщина сказала, что не делала никакой заявки. Тогда звонивший, представившийся сотрудником службы безопасности банка, пообещал ей помочь и аннулировать заем, но для этого потребовал назвать ему коды из пришедших смс.

Через некоторое время другой звонивший, назвавшийся уже техническим директором банка, сообщил, что были зафиксированы несколько попыток сделать займы на имя женщины в нескольких кредитно-финансовых организациях. А чтобы не были начислены проценты, женщина по его совету перевела все деньги на указанный счет.

Пенсионерка также призналась мошеннику, что оформила в банке заем под залог квартиры. Тот напугал ее, что документами могут воспользоваться непорядочные люди, а чтобы этого избежать, посоветовал поскорее продать квартиру. Якобы потом можно будет оформить новые документы и выкупить жилье обратно. Продав квартиру за полтора миллиона, кемеровчанка часть средств перевела на погашение кредита, а остальные – все тому же мошеннику.

О том, что все это была афера, женщина поняла только месяц спустя, когда ей позвонили новые владельцы ее квартиры и спросили, когда она сможет ее освободить.

В общей сложности потерпевшая перечислила мошеннику около 3,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Ведется расследование.

ВАЖНО!

Полицейские предупреждаю, что звонок якобы из службы безопасности банка под предлогом блокировки или предотвращения несанкционированного списания денежных средств, предотвращения нелегального оформления кредита – стандартная уловка злоумышленников. Вот что советуют стражи порядка, чтобы не стать жертвой мошенников:

- Не принимайте во внимание слова незнакомцев, даже если обратный номер телефона будет совпадать с горячей линией вашего банка. Современные технологии позволяют мошенникам подменять номер.

- Необходимо незамедлительно самостоятельно связаться с банком и уточнить у специалиста всю интересующую информацию.

- Не передавайте никому CVV-код с обратной стороны карты и пароли доступа, которые приходят в смс-уведомлениях, не устанавливайте по совету собеседников на компьютеры и смартфоны программы, не выполняйте никаких манипуляций со своими счетами под диктовку неизвестных, кем бы они ни представлялись.

Кроме того, полиция Кузбасса призывает граждан проявлять бдительность, не доверять незнакомцам деньги и ценные вещи, не предпринимать никаких действий под диктовку неизвестных. Перед совершением крупных сделок, таких как купля-продажа квартиры, необходимо советоваться с близкими.

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