Один человек погиб при обрушении на шахте в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

При обрушении породы на шахте «Юбилейная» в Кузбассе погиб человек. Инцидент произошел ночью 14 февраля.

В Новокузнецком городском округе на шахте «Юбилейная» сегодня ночью произошло обрушение породы. Во время инцидента в шахте находились 98 горняков, из них один человек скончался. По имеющейся информации, обрушение произошло 14 февраля в 02.38 по местному времени.

97 человек в ходе спасательной операции были выведены на поверхность. Как сообщил МЧС России, в ней участвовали, как минимум, 24 спасателя и пять единиц техники.

Тело погибшего 33-летнего машиниста горно-вымоечных машин извлекли из-под завалов. В настоящее время его изучают судмедэксперты, чтобы установить точную причину смерти. Как сообщил СУ СК РФ по Кемеровской области, предварительной причиной обрушения стала отбойка пострадавшим горной массы комбайном.

На данный момент Следком организовал доследственную проверку по факту смерти рабочего.

«14 февраля в 02.38 поступило сообщение, что в конвейерном штреке угольного предприятия произошло обрушение породы, в штреке находилось 98 рабочих, 97 были выведены на поверхность, 1 погиб. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области.

Проверку также организовала и прокуратура Кемеровской области.

«На место происшествия незамедлительно выехал Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов. Организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

СПРАВКА КП

ООО «Шахта «Юбилейная» входит в состав Холдинга «ТопПром» с 14 февраля 2013 г. и является действующей сырьевой базой предприятия. В 2013-2015 гг. на предприятии шла реализация глобального проекта технического перевооружения, который завершился запуском шахты по добыче угля 2 февраля 2016 г. Уже через два года произведен запуск второй очереди шахты. Цель – стабильная работа и увеличение производственной мощности предприятия.

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