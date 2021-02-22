Коронавирус в Кузбассе, последние новости на утро 23 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

Появилась актуальная информация о коронавирусе в Кузбассе на 23 февраля. Как изменилась ситуация за последние сутки читайте в нашем материале.

Ежедневно появляются сообщения о новых случаях заболевания коронавирусом на территории нашего региона. Так, медики диагностировали инфекцию еще у 68 человек. Теперь им предстоит пройти лечение в изолированных условиях. А вот к своей привычной жизни вернулись 105 человек. Они вылечились и больше не являются переносчиками заболевания.

В общей сложности с начала пандемии число заболевших достигло 31 307 человек. В инфекционных стационарах получают медицинскую помощь 428 человек. При этом в Кузбассе выздоровели 30 327 человек, у которых диагностировали коронавирус.

Число летальных исходов среди пациентов достигло 552.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1 920 человек, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.

Статистика. Яндекс

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