В Новокузнецке на автозаправочной станции прогремел взрыв.

Громкий взрыв раздался на автозаправочной станции в Новокузнецке 22 марта, около 14.30. При этом серьезно пострадал автомобиль одного из новостных каналов.

В Новокузнецке на автозаправочной станции произошел взрыв. АЗС находится неподалеку от гипермаркета «Лента», здания, где расположены спортивный клуб и автоцентр, а меньше чем в 100 метрах - жилые дома.

«В 14.30 был взрыв, такая волна сильная - у меня аж окна открылись, страшно, надеюсь, все живы», - пишет один из очевидцев в Инстаграм.

«Меня взрывной волной даже подбросило!» - рассказывает другой очевидец.

- После сильного хлопка оказалась разрушена сама станция, пострадал редакционный автомобиль телекомпании «Вести - Кузбасс». Незадолго до ЧП водитель высадил съемочную группу, а сам заехал на заправку. Взрыв случился, когда он отошел от машины, - сообщает осведомленный источник.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области прокомментировали, что сигнал о пожаре на АЗС поступил в 14.32, а в 14.43 возгорание было ликвидировано. При этом привлекались шесть единиц техники и 20 пожарных.

- Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров, - сообщает пресс-служба ведомства. - Очаг возгорания, предварительные причины и обстоятельства в настоящий момент устанавливаются.

Пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик также дал комментарий относительно того, что случилось на автозаправке.

- При данном ЧП никто не пострадал, - отметил он.

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