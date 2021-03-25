Отодвинул ногой, и сверток разорвало: В Кузбассе мужчина пострадал при взрыве неизвестного пакета

Машина оказалась буквально изрешечена после взрыва. ФОТО:Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)

В Кузбассе мужчина пострадал при взрыве неизвестного пакета. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство.

Житель Анжеро-Судженска – небольшого города на севере Кузбасса - получил серьезные травмы посте того, как наступил на некий пакет. О прогремевшем взрыве сообщили в социальных сетях очевидцы, опубликовав фотографии с места происшествия. На кадрах виден залитый кровью снег и буквально изрешеченный автомобиль. «Взрыв пакета около гаража, пострадал сотрудник интернет-компании. Парень жив, дай Бог ему выздоровления», - пишет автор снимков. «Возле ворот гаража лежал пакет, парень тронул его ногой и пакет взорвался. Парень сильно пострадал, машина в дырах», - комментирует пост одна из пользовательниц. Также некоторые комментаторы высказали версию, что в пакете находилось самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими шариками и другими поражающими элементами.

Сверток лежал рядок со створками гаражных ворот. ФОТО:Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)

Как уточнили в СУ СКР по Кемеровской области, инцидент произошел в среду, 24 марта, около 13.30. По версии следствия, 33-летний местный житель подъехал на автомобиле к своему гаражу, рядом с воротами которого лежал странный сверток и мешал открыть створки. Ничего не подозревавший мужчина решил отодвинуть сверток ногой, и тут же прогремел взрыв. В результате пострадавший получил осколочные ранения головы, груди и других частей тела. Очевидцы произошедшего сразу же вызвали бригаду скорой помощи и полицейских, пострадавшего госпитализировали в городскую больницу. Сейчас его состояние оценивается врачами как удовлетворительное.

-В рамках расследования уголовного дела будут проведены взрыво-техническая экспертиза и экспертиза ДНК-анализа, - рассказали в региональном следкоме. - Отрабатываются все возможные версии произошедшего, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Сейчас уголовное дело передано для расследования в аппарат следственного управления. Контроль за ходом следственных действий взяла на себя прокуратура.

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