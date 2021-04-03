Уголовное дело возбудили после обрушения пристройки в кузбасской школе. Фото: Типичный Междуреченск / «ВКонтакте»

После обрушения пристройки к школе в Междуреченске было возбуждено уголовное дело из-за халатности. ЧП случилось в спортивном зале и столовой учебного заведения.

Инцидент произошел 2 апреля. Примерно в 22:35 было обрушение части стены и кровли в корпусе средней общеобразовательной школы № 2.

- Предварительно установлено, что накануне в помещении пристройки школы, в которой располагались столовая и спортивный зал, начала отслаиваться кирпичная кладка, образовалась трещина в стене. Главой города было принято решение о приостановлении учебного процесса и переводе учащихся на дистанционное обучение, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Кемеровской области.

Известно также, что никто не пострадал во время обрушения. Место происшествие уже осмотрели следственная группа, в составе которой был следователи-криминалисты и специалист-строитель. Теперь специалистам предстоит провести строительную экспертизу, чтобы установить степень износа конструкции и причины обрушения. Также была изъята вся необходимая документация. Эксперты выяснят, кто именно и когда делал ремонт в учебном заведении.

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