На дистанционное обучение перевели учеников кузбасской школы, где обрушилась пристройка

Фото: Типичный Междуреченск / «ВКонтакте»

Глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов прокомментировал ситуацию, связанную с обрушением пристройки в школе №2. Стало известно, что учеников перевели на дистанционное обучение.

В своем Instаgram глава сообщил, что занятия в мастерских и спортивном зале обрушившегося корпуса запретили еще 1 апреля. Это было сделано после того, как поступили сообщения об осыпающейся штукатурке.

- В школе обучается без малого 1000 детей. Понимаю обеспокоенность родителей и ребят. Теперь и в основное здание заходить не захочется! Поэтому с понедельника обучение будет дистанционным. А мы будем ждать экспертного заключения о состоянии школы и затем вместе с Правительством Кузбасса принимать решение. Сносить ли её, строить ли на её месте новую или другой вариант. Сейчас самое главное, чтобы не пострадал образовательный процесс, - написал Владимир Чернов.

Ответить на все вопросы по данной ситуации могут специалисты горячей линии.

Телефон для связи: 8-923-627-75-25.

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