Министр юстиции России Константин Чуйченко побывал в Восьмом кассационном суде в Кемерове. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Константин Чуйченко, министр юстиции России, во время рабочего визита в Кемерово встретился с губернатором Кузбасс и побывал в новом здании Восьмого кассационного суда.

Здание восьмого кассационного суда было введено в эксплуатацию в декабре 2020 года, при этом в его возведении участвовали именно кузбасские проектировщики и подрядчики. С работой же самого нового ведомства связаны надежды на развитие областного центра.

- Этот объект возведен в рекордно короткие сроки для оказания гражданам и организациям юридической помощи на высоком уровне. Юрисдикция Восьмого кассационного суда будет распространяться на 12 субъектов Российской Федерации. В Кузбассе при этом предпринимаются шаги по расширению юридической помощи гражданам. Так, есть региональный закон, в соответствии с которым право на бесплатные юридические услуги имеют вдовы и дети погибших шахтеров, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

В свою очередь министр юстиции Российской Федерации оценил систему оказания бесплатной юридической помощи жителям региона.

Напомним, строительство здания Восьмого кассационного суда началось в Кемерове после того, как в 2018 году Президент Владимир Путин принял решение о создании девяти судов общей юрисдикции. Девятиэтажное современное строение Восьмого кассационного суда расположено на проспекте Притомский, 2. Общая площадь здания превышает 28 тысяч квадратных метров. Помимо 300 рабочих кабинетов здесь расположены 42 зала судебных заседаний. Примечательно, что в каждом зале имеется система видеоконференцсвязи. Также в новом здании суда имеется зал президиума и порядка 300 рабочих кабинетов. На строительство объекта направлено 3,6 миллиарда рублей из федерального бюджета.

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