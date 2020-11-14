Здание Восьмого кассационного суда готовят к открытию в Кемерове. ФОТО: пресс-служба АПК

В Кемерове завершилось строительство здания Восьмого кассационного суда. В скором времени учреждение начнет работу.

- Получен официальный документ об окончании строительства здания кассационного суда. Таким образом, в ближайшее время учреждение сможет начать работу. Ввод объекта окажет положительное влияние на экономику нашего региона. Будут созданы 400 дополнительных рабочих мест для квалифицированных специалистов и выпускников юридических вузов, - отметил Сергей Цивилев.

Стоимость объекта - 3,6 миллиарда рублей, которые были выделены из федерального бюджета. Основные строительные работы на объекте были завершены к Дню Шахтера. К слову, Кузбасс оказался единственным регионом Сибири, где во время пандемии не были остановлены действующие стройки. Само здание расположилось на проспекте Притомском, 2. Его общая площадь превышает 28 тысяч квадратных метров. Здесь 42 зала судебных заседаний, конференц-зал на 100 мест, зал президиума на 200 мест и около 300 рабочих кабинетов. Юрисдикция Восьмого кассационного суда будет распространяться на 12 субъектов Российской Федерации.

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