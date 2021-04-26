Голодные медведи заходят в кузбасский город

В Кузбассе жителей города предупредили о появлении голодных медведей. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

На минувших выходных жителей Междуреченска предупредили о появлении медведей в черте города.

— В районе Сыркашинской горы появились медведи. В настоящий момент у них тяжелый период — голод. Вышли они не по любопытству, а в поисках еды,— рассказал старший инспектор департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Александр Гурылев.

Инспектор призвал местных жителей воздержаться от посещения данной местности в ближайшую неделю. Также рекомендовал убирать за собой мусор: остатки еды могут привлечь зверей и заставить приблизиться к жилым домам. Предупредил и о том, что не стоит подкармливать диких животных, они могут быть опасны для человека.

Так, уже медведь пытался напасть на женщину с детьми и собакой. Косолапый вышел к ним возле дома на улице Таежной. Женщина с детьми успела забежать в дом. Собака же пыталась отогнать непрошенного гостя, медведь стал нападать, но домашний питомец успел убежать и спрятаться.

Как отметил старший инспектор департамента по охране объектов животного мира Кузбасса, возможно, что к жителям выходят те самые медведи, которые гуляли близ Междуреченска в прошлом году. В октябре 2020 года в этом же районе города несколько раз из тайги выходили медведи, разорили пару пасек на участках. Охотоведы ждали решения департамента охраны объектов животного мира на отстрел животных, но когда получили, те уже ушли в тайгу.

Впрочем, встречи с медведями возможны и в других территориях Кузбасса. По данным учета 2020 года численность медведей в регионе составляет 3040 особей. Больше всего топтыгиных водится в Крапивинском, Междуреченском, Новокузнецком, Таштагольском и Тисульском районах, где велика и площадь лесных угодий, и много мест, пригодных для обитания хозяина тайги.

Поэтому любителям прогулок по лесу важно соблюдать правила предосторожности. Находясь в лесу, старайтесь громче разговаривать и шуметь, а при встрече не приближайтесь к медведю, убегать и делать резкие движения очень опасно. Нужно замереть на месте, а после того как медведь уйдет, необходимо покинуть место встречи.

Если вы заметили медведя вблизи населенного пункта, сообщите об этом в департамент или государственному инспектору департамента на территории того района или округа, где вы находитесь.