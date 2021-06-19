На кузбасской шахте, где произошло обрушение, остановили все работы

Превышение метана в воздухе на шахте было обнаружено еще в мае.

В Кузбассе на шахте «Анжерская-Южная», где в субботу, 19 июня, произошел выброс метана и последующим обрушение породы, в результате чего погиб один человек, приостановлены все работы. Сибирским управлением Ростехнадзора создана комиссия по расследованию обстоятельств группового несчастного случая и сформирована экспертная группа. Специалисты работают на месте.

Напомним, ранее «КП» сообщала, что в мае работу шахты по решению суда приостанавливали сроком на 20 дней из-за нарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью шахтеров, но затем, опять же по решению суда, досрочно возобновили. Тогда же — в мае - на предприятии прошла проверка и Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли в отношении восьми горных мастеров участка, не в полной мере контролировавших аэрологическую безопасность и контроль за составом рудничной атмосферы, по результатам проверки были возбуждены 10 административных дел, которые до сих пор находятся на рассмотрении. Также представление об устранении выявленных нарушений было внесено и руководителю предприятия.

Однако, как уточнили в прокуратуре Кузбасса, в ходе дополнительно проведенной после аварии проверки выяснилось, что необходимые меры по устранению ранее выявленных нарушений приняты не были.

В итоге по материалам прокурорской проверки Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Точную причину смерти 37-летнего горняка, должна установить судебно-медицинская экспертиза.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщила официальный ппредставитель Управления СК России по Кемеровской области.

Тем временем, пресс-секретарь Ростехнадзора Андрей Виль сообщил, что по предварительной информации, в лаве должны были бурить разгрузочные скважины как раз для предотвращения выбросов метана и возможного обрушения, а фактически — занимались выемкой угля.

- В рамках расследования уголовного дела будет все проверено, в том числе и эта информация, - сообщила «КП» старший помощник руководителя кузбасского следкома по взаимодействию со СМИ Надежда Ананьева.