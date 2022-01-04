Владимир Путин поручил достроить в Кузбассе центр подготовки шахтеров и горноспасателей

Срок выполнения поручения - 31 декабря 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, состоявшегося 2 декабря 2021 года. Так, Владимир Путин поручил обеспечить завершение строительства национального аэромобильного центра подготовки шахтеров и горноспасателей в Новокузнецке. Соответствующее сообщение опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение поручения стали премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Для реализации проекта будут выделены средства из федерального бюджета на условиях софинансирования. Отметим, что срок выполнения поручения - 31 декабря 2023 года.

Предполагается, что в центре будет подготовка и переподготовка горноспасателей и шахтеров. Горняков планируют учить навыкам самоспасения и оказания первой помощи. Также планируют, что из центра горноспасатели смогут оперативно вылетать самолетами Ил-76 на аварии не только в России, но в любую точку мира.

Напомним, что 25 ноября на шахте «Листвяжная» в выработке взорвался метан и задымился уголь, что стало причиной гибели 51 человека, в том числе пятерых горноспасателей, которые отправились на помощь горнякам.

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