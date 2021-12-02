Владимир Путин поручил определить индивидуальные меры поддержки пострадавшим на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Путин заявил о необходимости и дальше держать ситуацию на шахте «Листвяжная» на контроле. Фото: скриншот видео.

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 декабря, провел совещание по ситуации в угледобывающей отрасли Кузбасса и на шахте «Листвяжная», где 25 ноября 2021 года, в результате аварии погиб 51 человек: 46 шахтеров и пятеро горноспасателей, в списках пострадавших числится 99 человек.

Впервые минуты совещания Владимир Путин еще раз выразил глубокие соболезнования, слова поддержки семьям, родным и близким погибших. Он подчеркнул, что это общая беда и боль не только для Кузбасса, но и для всей России.

Владимир Путин потребовал и дальше держать на контроле ситуацию на шахте «Листвяжная». Он попросил доложить о том, что уже было сделано и что еще необходимо сделать по линии Правительства и других органов власти. Путин уточнил, что в первую очередь речь идет о медицинской помощи пострадавшим. Он попросил предоставить данные о том, сколько людей уже выписано, сколько еще остается в больницах, достаточно ли необходимых лекарств и оборудования, требуется ли дополнительное содействие со стороны федеральных медицинских центров.

- Знаю, по предварительным докладам, вроде бы ничего не нужно, тем не менее хочу попросить вас доложить дополнительно, - отметил глава государства, обращаясь к участникам совещания.

Глава государства отметил, что, по предварительным данным, авария произошла из-за целого ряда нарушений правил техники безопасности. Отметил, что руководство региона уже проверяет все шахты области. Также проанализирует противопожарное состояние объектов, в том числе наличие и исправность датчиков, показывающих уровень метана в воздухе.

Владимир Путин заявил, что недопустимо эксплуатировать мужество шахтеров, их жизнь, здоровье должны быть защищены, и это ответственность всех, кто участвует в организации производства.

- С тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко, так же как и за соблюдение в шахтах, на всех объектах горнодобывающей отрасли правил техники безопасности, надлежащее состояние оборудования, индивидуальных средств спасения, - подчеркнул Президент России.

Без лишних формальностей

Президент поручил губернатору Кузбасса определить индивидуальные меры поддержки каждой семьи, где есть погибшие и пострадавшие.

- Там семейные отношения разные бывают, и незарегистрированные гражданские браки, с детьми вопросы возникают, там много житейских вопросов. Только без всяких лишних формальностей. Исходить из реалий, которые складываются в жизни, чтобы реально людям помогать, поддержать их в эту трудную минуту, - призвал президент.

Кроме того, он попросил главу региона обратить особое внимание на бытовые вопросы при поддержке пострадавших.

- Там и обучение детей, и кредиты. Вы упомянули в целом об этом, но это в целом, а здесь нужно в каждом конкретном случае, - добавил Владимир Путин.

Кроме того, глава государства уточнил, что намерен «провести ревизию, как выполнены решения, принятые 11 лет назад после тяжелейшей аварии, трагедии на шахте «Распадская».

- Речь тогда шла именно о системной работе по обеспечению безопасности на угледобывающих предприятиях, и сегодня проанализируем эти вопросы, - отметил Владимир Путин.

Напомним, что в Кузбассе 25 ноября после задымления на шахте «Листвяжная» погибло 46 горняков и пять спасателей. На момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, на поверхность вышли 239 человек. Также представитель шахты «Листвяжная» в Кузбассе ответил на слова горняков о заклеенных датчиках. Он заявил, что газоанализаторы шахтеров невозможно вскрыть.

Кроме того, задержаны три человека после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Речь идет о директоре шахты, первом заместителе директора и начальнике участка. Отметим, что Следком Кузбасса возбудил уголовное дело после ЧП. Также после аварии на шахте в Кузбассе возбудили уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Вероятной причиной ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная» стал взрыв метано-воздушной смеси. «Комсомолка» соболезнует родным и вспоминает всех, кто не вернулся из шахты «Листвяжная».