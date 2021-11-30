Представитель шахты «Листвяжная» в Кузбассе ответил на слова горняков о заклеенных датчиках

Для замены фильтров газоанализаторы отправляют на завод-изготовитель. Фото: Светличный Вячеслав.

В пресс-службе шахты «Листвяжная», где утром 25 ноября случилась авария, в результате которой погибло 46 горняков и пять спасателей, ответили на слова шахтеров, которые ранее сообщили, что датчики газоанализаторов по приказу руководства изнутри проклеивали скотчем, чтобы сбить значения за счет снижения преступающего внутрь прибора объема воздуха.

Так, начальник участка аэрологической безопасности на шахте «Листвяжная» показал газоанализаторы, которые выдают шахтерам. Отметил, что вскрыть их без специального ключа невозможно. Поэтому даже для замены фильтров газоанализаторы отправляют на завод-изготовитель. Отмечено, что датчики тестируются перед каждым спуском под землю.

Также ситуацию прокомментировал председатель Независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев. Он отметил, что газоанализатор вскрывается специальным ключом. Таким ключом может владеть только специалист аэрогазовой службы.

- Как говорится, если нельзя, но очень хочется, то можно. Вот раньше директор шахты (Ульяновская) давал прямые указания грубить систему аэрогазовой защиты. Цитата из судебного разбирательства: «Функ А.И. через ФИО27, ФИО26, Краськова Г.А. давал работникам участка ВТБ и другим подчиненным устные указания, противоречащие требованиям ПБ: не вносить записи о систематических загазированиях метаном и «шунтированиях» в журнал инженера-оператора АГК, другие документы, в которых надлежало письменно фиксировать подобные аварийные ситуации; не регистрировать эти факты, не проводить по ним обязательные технические расследования и не сообщать о них горнотехническому инспектору; удалять показания о загазированиях за истекший период времени с использованием нелицензированной компьютерной программы «корректор», фальсифицируя сведения о превышениях ПДК метана в компьютерной базе системы защиты; игнорировать подобные нарушения, не принимать по ним меры, предусмотренные ПБ; устанавливать и не противодействовать установке в системе «Девис Дерби» «шунтов» с целью сокрытия загазирований и блокирования функции обязательного отключения подземных электромеханизмов». Так что во всем этом должно разбираться следствие, - рассказал Александр Сергеев.

Напомним, что 30 ноября более половины пострадавших на шахте «Листвяжная» выписали из больниц Кузбасса. Еще 27 пострадавших находятся в стационарах региона, один из них в тяжелом состоянии, пять в состоянии средней тяжести, 21 в удовлетворительном состоянии. По последним данным, на момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, на поверхность вышли 239 человек.

Кроме того, задержаны три человека после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Речь идет о директоре шахты, первом заместителе директора и начальнике участка. Отметим, что Следком Кузбасса возбудил уголовное дело после ЧП. Также после аварии на шахте в Кузбассе возбудили уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Вероятной причиной ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная» стал взрыв метано-воздушной смеси.