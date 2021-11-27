На аварийной шахте «Листвяжная» в Кузбассе заклеивали датчики

На шахте «Листвяжная» скрывали реальный опасный уровень концентрации метана. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

На шахте «Листвяжная» скрывали реальный опасный уровень концентрации метана. Об этом рассказали сами горняки, работающие на предприятии.

Они передали в СМИ фотографии и видео датчиков из шахты, на которых видно показатели метана в августе и ноябре на уровне 2%. По словам бывшего руководителя одной из угольных шахт, это уже является превышением нормы.

По словам горняков, эти счетчики по приказу руководства изнутри проклеивали скотчем, чтобы сбить значения за счет снижения преступающего внутрь прибора объема воздуха.

На работе шахтеры «Листвяжной» пользовались газоанализаторами, которые не показывали реальный уровень метана в воздухе. Рабочие утверждают, что приборы были испорчены намеренно. Иначе все работы в шахте должны были быть прекращены, согласно регламенту о безопасности.

- Они просто перемычат датчики, и все. Этот датчик двусторонним скотчем изнутри проклеивают, чтобы воздух не поступал туда, и он не те данные показывал, которые есть на самом деле. Все это видели, - цитирует РБК машиниста Артема Симона, который работал на «Листвяжной» от подрядной организации.

Ранее о том, что в шахте было превышение газа, говорили и другие горняки, но без фотоподтверждений, также, что метан на шахте «Листвяжная» зашкаливал за допустимые концентрации, а также о способе, которым работники заставляли молчать газоанализаторы, рассказала и супруга одного из погибших шахтеров.

Напомним, в результате взрыва метано-воздушной смеси на шахте «Листвяжная» в Кузбассе 25 ноября 2021 года, погибли 46 горняков, а позднее еще пять горноспасателей, которые спустились в шахту для поиска отставших. Эта трагедия стала самой крупной в регионе зв последние 11 лет. В Кузбассе объявлен трехдневный траур о погибших - с 26 по 28 ноября.