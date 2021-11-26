«Метан давно зашкаливал»: супруга погибшего горняка рассказала о пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе за 10 дней до ЧП

Жена горняка рассказала, в каких условиях работают шахтеры.

Супруга погибшего шахтера Бориса Пиялкина рассказала о пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, который произошел за десять дней до происшествия. Женщина отметила, что шахтеры самостоятельно тушили пожар.

- Пятнадцатого они не стушевались и сами, своими силами тушили в шахте пожар. Прошло буквально несколько дней, и теперь мужа моего нет. И все это знали. Роспотребнадзор все проверял. И что они там проверяли? Этот метан давно там зашкаливал. Мой муж звеневым ходил, на груди был датчик. Он говорит, что «датчик пищит, я его водой намочу, чтобы он не пищал. И дальше работали. Вот в каких условиях они работали. Мой муж Пиялкин Борис, 30 лет стажа, он умер в этой шахте, - рассказала жена погибшего.

Борис Пиялкин с женой. Фото: Одноклассники/Борис Пиялкин.

Напомним, что в Кузбассе 25 ноября после задымления на шахте «Листвяжная» погибло 46 горняков и шесть спасателей. Ранее звено горноспасателей проводили спасательную операцию на дальнем рубеже и перестало выходить на связь. По последним данным, на момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, на поверхность вышли 239 человек. Число пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 63 человек. 13 из них после обследования назначили амбулаторное лечение. Остальных пациентов госпитализировали в четыре стационара городов Кузбасса.

В настоящее время горноспасательные работы возобновили. На шахту прибыли три отделения Военизированной горноспасательной части. Они изолируют участок горных выработок объемом 257 тысяч куб. м, который естественным образом заполнится метаном. Отмечено, что за три дня уровень газа приблизительно повысится до 20% и опасность взрыва снизится. После этого штаб примет решение по дальнейшим поисковым работам в шахте. Отметим, что ранее спасательную операцию на шахте «Листвяжная» приостановили до утра из-за высокого риска взрыва газа.

Кроме того, задержаны три человека после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Речь идет о директоре шахты, первом заместителе директора и начальнике участка. Отметим, что Следком Кузбасса возбудил уголовное дело после ЧП. Также после аварии на шахте в Кузбассе возбудили уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Вероятной причиной ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная» стал взрыв метано-воздушной смеси. Кроме того, в Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим шахтерам. В дни траура на всей территории региона будут приспущены флаги, а также отменены развлекательные мероприятия и передачи.