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Общество11 января 2022 6:00

«Мисс Россия» Эльмира Абдразакова из Кузбасса пришла на телепроект «Дом-2»

Сибирячка рассказала, что для нее это социальный эксперимент
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Комментарии (22)Комментарии (22)(22)
Титул самой красивой девушки страны Эльмира получила восемь лет назад.

Титул самой красивой девушки страны Эльмира получила восемь лет назад.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Победительница конкурса красоты «Мисс Россия - 2013» Эльмира Абдразакова из Междуреченска прошла кастинг в «Дом-2». Об этом девушка сообщила в своем Instagram-профиле.

Эльмира в прошлом году была участницей проекта «Последний герой», после которого она зареклась, что никогда больше не будет участвовать в реалити-шоу. Однако девушка нарушила данное себе обещание, в чем сама и призналась.

- Но, как говорится, никогда не говори никогда. Я зашла на проект «Дом-2». Для меня это некий социальный эксперимент над собой, - сообщила Эльмира Абдразакова.

Также Абдразакова рассказала, что ей интересно, как она будет взаимодействовать с участниками, строить отношения и проявлять себя на проекте.

- Верю ли я, что встречу любовь? Время покажет, - отметила Эльмира Абдразакова.

Телезрители уже успели отметить достойный приход Эльмиры. Их интересует, что именно хочет «Мисс Россия» для себя от проекта.

- Любой телевизионный опыт для меня это опыт, некий вызов и эксперимент в первую очередь для себя самой. От проекта жду положительных эмоций и конечно же буду рада встретить того самого, с кем в воду и огонь, - ответила Эльмира Абдразакова.

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