«Мисс Россия» Эльмира Абдразакова из Кузбасса пришла на телепроект «Дом-2»

Титул самой красивой девушки страны Эльмира получила восемь лет назад. Фото: Евгения ГУСЕВА

Победительница конкурса красоты «Мисс Россия - 2013» Эльмира Абдразакова из Междуреченска прошла кастинг в «Дом-2». Об этом девушка сообщила в своем Instagram-профиле.

Эльмира в прошлом году была участницей проекта «Последний герой», после которого она зареклась, что никогда больше не будет участвовать в реалити-шоу. Однако девушка нарушила данное себе обещание, в чем сама и призналась.

- Но, как говорится, никогда не говори никогда. Я зашла на проект «Дом-2». Для меня это некий социальный эксперимент над собой, - сообщила Эльмира Абдразакова.

Также Абдразакова рассказала, что ей интересно, как она будет взаимодействовать с участниками, строить отношения и проявлять себя на проекте.

- Верю ли я, что встречу любовь? Время покажет, - отметила Эльмира Абдразакова.

Телезрители уже успели отметить достойный приход Эльмиры. Их интересует, что именно хочет «Мисс Россия» для себя от проекта.

- Любой телевизионный опыт для меня это опыт, некий вызов и эксперимент в первую очередь для себя самой. От проекта жду положительных эмоций и конечно же буду рада встретить того самого, с кем в воду и огонь, - ответила Эльмира Абдразакова.

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