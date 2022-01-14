Причиной аварии кузбасского вертолета мог стать некачественный авиакеросин

Вертолет разбился на границе Кузбасса и Хакассии. Фото с места событий.

Месяц назад – 10 декабря 2021 года – в горах на границе Кузбасса и Хакасии разбился вертолет Robinson-66, управляемый кузбасским пилотом. Мужчина погиб на месте.

По факту крушения вертолета следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности обслуживания и эксплуатации воздушного судна, повлекшее гибель человека». В качестве предварительных версий аварии рассматривались две – отказ техники и ошибка пилота.

Причины крушения устанавливают кузбасские следователи. Фото: Кемеровский СОТ СК РФ.

Погибший командир воздушного судна Андрей Дьяченко считался опытным пилотом – его летный стаж составлял более 23 лет, но и разбившийся вертолет был новым - 2020 года выпуска: у него было всего около 300 часов налета. Поэтому ошибка пилотирования поначалу рассматривалась в качестве основной причины происшествия, ведь даже самые опытные летчики могут дать промашку.

Спустя месяц после аварии следователи изменили приоритетную версию: есть основания считать, что именно некачественный авиационный керосин, залитый в бак вертолета и привел к отказу техники.

- Однако мы все еще не исключаем, что к катастрофе могли привести как погодные условия, так и техническое состояние самого воздушного судна. Теперь проверить данные версии должен комплекс судебных экспертиз, после чего и станет известна истинная причина катастрофы, – рассказал «КП»-Кемерово» и.о. заместителя руководителя Кемеровского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Михаил Моргунов.

Причиной падения вертолета мог стать некачественный авиакеросин. Фото: с места событий.

Именно кузбасские следователи занимаются расследованием этой авиакатастрофы, потому что в зону оперативного обслуживания Кемеровского следственного отдела на транспорте входит не только Кемеровская область, но и Республика Хакасия и часть Красноярского края. Работы много: ведь следственный отдел на транспорте занимается не только авиакатастрофами, но и всеми происшествиями на объектах водного, воздушного и железнодорожного транспорта, включая случаи коррупции. Поэтому для успешной работы и расследования уголовных дел сотрудникам этого следственного отдела необходимы знания устройства любого воздушного судна, подвижного состава, владение методикой их осмотра, понимание любой технической документации. Есть и другие сложности в работе: например , свидетели и потерпевшие могут находиться в разных регионах России, а еще нередко требуется проведение различных «нетипичных» судебных экспертиз.

Михаил Моргунов рассказал о ходе расследования авиакатастрофы. Фото: Кемеровский СОТ СК РФ.

Только в 2021 году следователи Кемеровского следственного отдела на транспорте выезжали на места различных происшествий более 100 раз. В числе возбужденных и расследованных дел за минувший год:

- сходы железнодорожных составов с последующим повреждение железнодорожных путей, вагонов, груза,

- коммерческие подкупы сотрудниками различных вагоноремонтных предприятий, расположенных на территории Кемеровской области,

- получение взяток сотрудниками ОАО «РЖД», нарушения охраны труда на производстве с тяжким вредом здоровью работника

- и, конечно, травмирование и гибель пешеходов на железной дороге, включая подростков и детей.

Кемеровский следственный тдел на транспорте расследует и железнодоржные аварии. Фото: Кемеровский СОТ СК РФ.

Ну а приоритетным направлением Кемеровского следственного отдела, как впрочем и всего Следственного комитета России, является укрепление законности, правопорядка, защиты прав граждан (потерпевших), в том числе противодействие коррупции, преступности в отношении несовершеннолетних, защита конституционных прав граждан – в первую очередь на заработную плату. В любом случае внимание требует любое сообщение о преступление, независимо от его категории и важности.

15 января исполняется 11 лет со дня образования Следственного комитета Российской Федерации. «Комсомольская правда-Кемерово» поздравляет всех следователей Кузбасса с этой датой.