Губернатор Кузбасса получил положительный результат теста на COVID-19

ФОТО: пресс-служба АПК

Сегодня, 17 января, губернатор Кузбасса получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Глава региона ушел на самоизоляцию. В ведомстве рассказали, что губернатор переносит заболевание в легкой форме, поэтому продолжает работать, но делает это дистанционно.

В последние дни губернатор, как всегда активно работал и много общался. Во вторник, 11 января, Сергей Цивилев проверил ход строительства Сибирского кластера искусств, «Кузбасс-Арены», а также двух кемеровских школ. Также в этот день он встречался с родственниками погибших на шахте «Листвяжная» в Белове, где обсуждались варианты памятника жертвам аварии. А в четверг, 13 января, он провел большой прием журналистов со всей области, посвященный Дню российской печати.

Напомним, что Сергей Цивилев и его супруга болели коронавирусом в октябре 2020 года. Тогда заболевание у губернатора проходило также в легкой форме и через пару недель он вернулся к работе. В конце декабря 2021 года во время прямого эфира на радио глава региона рассказал, что поставил прививку «Спутник V», но при этом не уточнил, когда.

- Я сам и переболел коронавирусом, и вакцинировался. И супруга моя, и родители тоже вакцинированы. Всем рекомендую вакцинацию, - сказал тогда Сергей Цивилев.