У губернатора Сергея Цивилева подтвердился коронавирус. Фото: Пресс-служба АПК

У губернатора Кузбасса Сергея Цивилева официально подтвердился коронавирус. Ранее глава региона сообщал о появлении соответствующих симптомов.

С 21 октября Сергей Цивилев находился на самоизоляции ввиду появления у него симптомов коронавируса, а также положительного теста на COVID-19 у его супруги Анны Цивилевой. И вот стало известно, что тест губернатора тоже дал положительный результат.

- Губернатор чувствует себя удовлетворительно, тест на коронавирус сдал, результат положительный. Продолжает лечение на дому, совещания с правительством ведет по видеоконференц-связи, - цитирует ТАСС источник в главном управлении по работе со СМИ администрации правительства Кузбасса.

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