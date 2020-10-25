В Кузбассе ввели дополнительные ограничительные меры. ФОТО: администрация правительства Кузбасса

В Кузбассе вновь вводятся дополнительные ограничительные меры по противодействию распространения коронавируса.

Дополнительные ограничительные меры будут действовать в Кузбассе с 26 октября по 22 ноября и коснутся образования, официальных и спортивных мероприятий, пунктов общественного питания, а также режима работы предприятий.

Так, общеобразовательные, профессиональные образовательные организации и организации дополнительного образования переводятся на дистанционное обучение. Кроме того, на дистанционное обучение рекомендовано перейти и высшим учебным заведениям.

Работа организаций общественного питания приостанавливается с 23.00 до 08.00.

Все официальные и спортивные мероприятия вновь будут проводиться без зрителей.

Еще одно ограничение касается работодателей Кузбасса. они должны перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы. Также дистанционно работать должны все работники от 65 лет и старше и те, кто имеет заболевания со значимыми факторами риска.

Новые ограничения не касаются ряда организаций и предприятий. В них входят:

- организации с непрерывным циклом работы;

- организации нефтегазового сектора;

- предприятия легкой, металлургической, машиностроительной, химической промышленности;

- угледобывающая и перерабатывающая отрасли;

- строительная отрасль;

- пищевая и перерабатывающая промышленности;

- предприятия сельского хозяйства;

- транспортные организации;

- организации ЖКХ;

- медицинские и аптечные организации;

- организации, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг.

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