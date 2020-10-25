Кузбасские школы перешли на дистанционное обучение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе вновь вводится дистанционное обучение. Оно будет действовать с 26 октября по 22 ноября.

С понедельника, 26 октября, в Кузбассе вновь вводится дистанционное обучение. Связано это с введением дополнительных мер по обеспечению безопасности жителей области. Все общеобразовательные учреждения с 26 октября до 22 ноября должны будут перейти на дистанционное обучение. При этом высшим учебным заведениям также рекомендовано вернуться к дистанционным занятиям.

Также ограничения коснутся проведения массовых и спортивных мероприятий – они должны будут проводиться без зрителей. Ограничивается работа организаций общественного питания – с 22.00 до 08.00 они должны быть закрыты. А руководителям предприятий и организаций региона рекомендовано перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников. Эти ограничения не касаются ряда предприятий.

Отметим, что ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что перевод на дистанционное обучение не планируется.

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