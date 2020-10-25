Кафе и ресторанам запретили работать по ночам в Кузбассе из-за коронавируса Фото: Екатерина РОМАНОВА

В течение месяца в Кузбассе будут действовать ограничительные меры, которые затронут и работу организаций общественного питания.

Так, согласно распоряжению, которое опубликовано на сайте Правительства Кузбасса, с 26 октября ограничивается время работы организаций общественного питания.

«Приостановить с 23 часов 00 минут до 8 часов 00 минут оказание услуг организациями общественного питания», - гласит один из пунктов распоряжения. Отметим, что ограничительные меры будут действовать с 26 октября до 22 ноября. Они касаются не только организаций общественного питания. Также на удаленную работу должны быть переведены не менее 30 процентов работников предприятий и организаций, за исключением некоторых их них. А школы полностью переходят на дистанционное обучение.

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