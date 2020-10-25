Треть сотрудников предприятий Кузбасса переводятся на удаленную работу Фото: Алена МАРТЫНОВА

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте Правительства Кузбасса, не менее 30 процентов сотрудников предприятий и организаций Кузбасса с 26 октября переводятся на удаленный режим работы.

Эта мера должна поспособствовать снижению роста заболеваемости коронавирусом среди кузбассовцев. Однако требование перевести не менее 30 процентов сотрудников на удаленную работу не распространяется на ряд организаций. Среди нихна организации с непрерывным циклом работы, организации нефтегазового сектора, легкой, металлургической, машиностроительной, химической промышленности, угледобывающей и перерабатывающей отрасли, строительной отрасли. Также это распоряжение не относится к предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспортным организациям, организациям жилищно-коммунального комплекса, медицинским и аптечным организациям, организации, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг.

При этом во всех компаниях, независимо от рода деятельности, руководители обязаны приняты меры по минимизации очного присутствия сотрудников на рабочих местах. Кроме того, сохраняется обязательный режим самоизоляции для жителей Кузбасса в возрасте 65 лет и старше.

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