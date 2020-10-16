Сергей Цивилев рассказал о переводе школ на дистанционное обучение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время Всекузбасского родительского собрания, которое проходит в этом году в режиме онлайн, Сергей Цивилев рассказал о переводе школ на дистанционное обучение.

Многих родителей волнует вопрос: не переведут ли школы региона на дистанционное обучение. Ответ на этот вопрос дал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Несмотря на рост числа заболевших, школьники по-прежнему будут посещать занятия.

- Мы не будем широко применять дистанционное обучение или длительные каникулы или какие-то другие широкие ограничения. Образовательный процесс организовать тяжело, а разрушить очень легко. Любое вмешательство в учебный процесс в дальнейшем ведет к ухудшению качества образования. Если возникают какие-то проблемы, мы какой-то класс или школу на две недели на онлайн обучение. В каждом случае решение принимают руководители школ с учетом мнения родителей, - отметил Сергей Цивилев.

В свою очередь министр образования Кузбасса Софья Балакирева отметила, что кузбасские учителя уже вовсю внедряют современные средства связи с учениками. Это позволяет заболевшим детям дистанционно присутствовать на уроках вместе с одноклассниками и продолжать учиться.