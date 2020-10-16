Сергей Цивилев с внезапной проверкой нагрянул еще в одну поликлинику. ФОТО: кадр видео со страницы Сергея Цивилева в Инстаграм

Сергей Цивилев в третий раз за неделю пришел с незапланированной проверкой в одну из кемеровских поликлиник. После этого визита он пообещал усилить кадры поликлиники студентами-медиками.

«С семи утра сижу, в палатке ждала», - признается одна из пациенток, сидящих в очереди. «И я с восьми жду», - вторит ей другой пациент. «Четыре часа ждем очереди!» - заявляет третий. Губернатор побеседовал с пациентами «Кузбасской клинической больницы имени Подгорбунского», и выяснилось, что они не могут попасть к терапевту потому, что прием ведет в прямом смысле лишь один специалист.

После телефонного разговора с министром здравоохранения Кузбасса Михаилом Малиным губернатор заявил, что в ближайшее время в поликлинику буквально «за руку приведут 20 студентов-медиков» и пять фельдшеров.

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