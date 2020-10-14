Сергей Цивилев снова проверил очереди в поликлинике №5 в Кемерове. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram

Сергей Цивилев 14 октября снова побывал в кемеровской поликлинике № 5 и проверил очереди в учреждении. Глава региона оценил, изменилась ли ситуация.

- Сегодня снова побывал в кемеровской поликлинике № 5 проверить, изменилась ли ситуация. Очередей не увидел, - сообщил губернатор в своем Instagram.

Также Сергей Цивилев на своей официальной странице обратился к жителям областного центра с вопросом, видели ли они сегодня очереди в поликлинике. Из принявших участие в опросе 53 процента ответили, что да, 47 процентов сообщили, что очередей не увидели.

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