В Кузбассе открыта горячая линия для пациентов с симптомами коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе открылась горячая линия для пациентов с симптомами коронавируса, а также ОРВИ и гриппа. Она будет работать круглосуточно и без выходных.

Контролировать состояние взрослых пациентов будет Цифровой центр мониторинга. При подозрительных симптомах житель любого города или района может позвонить по единому номеру: 8 (384-2) 903-103.

- Горячая линия работает круглосуточно и без выходных. К цифровой платформе подключены все поликлиники региона. Больному необходимо сообщить оператору кол-центра место проживания, данные паспорта, номер страхового полиса и СНИЛС, а также рассказать о симптомах. Данная информация будет передана в территориальную поликлинику, после чего терапевт придет к пациенту домой, проведет осмотр и назначит лечение, - рассказали в администрации правительства Кузбасса.

Если осложнений нет, то за пациентом будут наблюдать дистанционно. Человеку будет звонить робот и задавать вопросы, а в зависимости от ответов определять дальнейшие действия. Если в состоянии больного будут замечены отклонения от нормы, то с ним незамедлительно свяжется врач.

Прием звонков на номер 8 (384-2) 903-103 ведут 20 студентов-медиков. Дозвониться можно как с городского, так и с мобильного телефонов. Сейчас звонки оплачиваются в соответствии с тарифом мобильного оператора, однако ведется работа по переводу этого номера в бесплатный режим.

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