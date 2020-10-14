Групповые случаи коронавируса среди детей зафиксированы в двух школах Новокузнецка Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новокузнецке зафиксированы групповые случаи заболевания детей коронавирусом в двух школах. Об этом сообщили в местном отделе Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, в целом по году заболеваемость на 30 процентов выше, чем в целом по Кузбассу, но в два раза меньше общероссийского.

Что касается детей и подросток, то в этой возрастной группе за все время зафиксировано 150 случаев заболеваний коронавирусом. при этом пневмоний зарегистрировано не было, порядка 60 процентов переболело бессимптомными формами, остальные – перенесли ОРВИ.

-Групповые случаи среди детей зарегистрированы в двух образовательных учреждениях: гимназии № 70 и гимназии № 62, - сообщили в роспотребнадзоре Новокузнецка. - При этом случаи зарегистрированы в разных классах, все эти классы сейчас находятся на дистанционном обучении. Также единичные случаи заболеваний COVID-19 зарегистрированы в нескольких школах, детском саду и медицинском колледже. Среди совершеннолетних студентов случаи заболевания наблюдались в институтах ФСИН, строительном техникуме, СибГИУ.

Также на прошлой неделе было зафиксировано 30 случаев среди педагогов и работников образования.

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